Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı Son dakika haberi... Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Corona virüsünü önlemek amacıyla okullardaki eğitime ara verildi. Öğrenciler ilk hafta tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladılar. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada uzaktan eğitimin 27 Mart'a kadar süreceği bildirilmişti. Öğrenciler ve velileri bu sürenin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Peki, Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un tatil açıklaması... Giriş Tarihi: 24.03.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:00
Son dakika... Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Okulların açılma süresi uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler ve velilerin merakla araştırdığı 'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi. Bilindiği üzere Türkiye'de görülen corona virüsü vakasının ardından alınan önlemler kapsamında 16 Mart'ta okullar bir hafta tatil edilmişti. Öğrenciler 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladı. Takvime göre, uzaktan eğitim 27 Mart'ta sona erecek. Peki, okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un tatil açıklaması...
OKULAR 30 MART'TA AÇILACAK MI?
Bakan Selçuk, 'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."
BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN 10 SORUYA YANIT
En sık sorulan 10 soru ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:
EBA nedir, TRT EBA TV nedir? "EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor." EBA'yı ne zaman? TRT EBA TV'yi ne zaman kullanacağız? "Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV'de olduğunu belirtmek isterim."