ATAK ABD yapımı Apache helikopterini gölgede bıraktı!

ATAK, ABD YAPIMI HELİKOPTERLERİN EN BÜYÜK RAKİBİ

Filipin hükümeti daha önce 2 milyar dolara Boeing Apache AH-64E ve Bell Viper saldırı helikopterinin satışını onaylamış, ancak daha sonra alımdan vazgeçmişti. Türk yapımı ATAK saldırı helikopterleri, dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in askeri kolu tarafından üretilen Apache ve Bell firması tarafından üretilen Vipers'ın en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.