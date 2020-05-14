ATAK ABD yapımı Apache helikopterini gölgede bıraktı! Türkiye'nin askeri teknolojide ortaya çıkardığı silahlar, dünya çapında büyük ilgi görüyor. ATAK helikopteri sınıfının en iyilerinden biri oldu. Birçok ülkenin sipariş listesinde olan ATAK helikopterine bir talipli daha çıktı. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri'nin (PAF) ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerini satın alacağını açıkladı. Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:06
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Malacanang'daki basın toplantısında Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) bünyesine katılmak üzere satın alınacak helikopterlere yönelik açıklamalarda bulundu. Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri'nin ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerini satın alacağını açıkladı.
"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ SORUNLU OLDUĞU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI ATAK DAHA İYİ OLDUĞU İÇİN ONLARI SEÇTİK"
Bakan Lorenzana, ABD helikopterlerini satın almaktan vazgeçmelerinin nedeninin ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin sorunlu olmasından değil, Türk saldırı helikopteri ATAK'ın aynı verimi daha ucuza sağlaması olduğunu ifade etti.
6 ADET HELİKOPTER ALACAKLAR
"Saldırı helikopteri satın alma bütçemiz sadece 13 milyar Filipin Pezosu" diyen Bakan Lorenzana, "İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 saldırı helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk ATAK helikopteri satın alabiliyoruz" şeklinde konuştu.
"DÜNYANIN EN İYİ SALDIRI HELİKOPTERLERİNDEN BİRİ"
Bakan Lorenzana, "Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri" diyerek ATAK helikopteri için müzakerelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden önce gerçekleştiğini de duyurdu.
ATAK, ABD YAPIMI HELİKOPTERLERİN EN BÜYÜK RAKİBİ
Filipin hükümeti daha önce 2 milyar dolara Boeing Apache AH-64E ve Bell Viper saldırı helikopterinin satışını onaylamış, ancak daha sonra alımdan vazgeçmişti. Türk yapımı ATAK saldırı helikopterleri, dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing'in askeri kolu tarafından üretilen Apache ve Bell firması tarafından üretilen Vipers'ın en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.