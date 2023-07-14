Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

AVRUPA'DA SICAKLIK REKORU KIRILIYOR

Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre El Nino sıcakları Avrupa'da sıcaklık rekoru kırabilir. Ünlü İtalyan yazar Dante'nin Cehennem'inde tasvir ettiği Cerberus adı verilirken, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya başta olmak üzere kıtada sıcakların 46 dereceye kadar çıktığı biliniyor.

Açıklamada, Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.