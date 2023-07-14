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Haberler Galeri Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

"Havalar ne zaman serinleyecek?" , "Sıcaklar ne zaman bitecek?" sorusularını cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino sıcakları, hakkında detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Uzmanlar, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirtti. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişi, havaların normale döneceği tarihi sorguluyor. Peki, sıcak havalar ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:51
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Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

"Havalar ne zaman düzelecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. El Nino sıcakları Avrupa, Çin ve Türkiye'de kavurucu sıcakları ortaya çıkarırken, Avrupa'da 46 dereceye kadar sıcaklıklar çıkmış durumda. İstanbul'da 40 dereceye çıkan sıcaklıklar hepmizi bunalttı. Bu noktada birçok kişi, "Havalar ne zaman soğuyacak, normale dönecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

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Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

AVRUPA'DA SICAKLIK REKORU KIRILIYOR

Avrupa Uzay Ajansı verilerine göre El Nino sıcakları Avrupa'da sıcaklık rekoru kırabilir. Ünlü İtalyan yazar Dante'nin Cehennem'inde tasvir ettiği Cerberus adı verilirken, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya başta olmak üzere kıtada sıcakların 46 dereceye kadar çıktığı biliniyor.

Açıklamada, Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

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Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

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Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

TEMMUZ AYININ EN SICAK HAFTASI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ön verilere göre Temmuz'un ilk haftasının dünya genelinde 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti.

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Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!

SICAKLAR DAHA DA ARTACAK

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve bunun daha da artacağını bildirdi.

WMO tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında "benzeri görülmemiş bir artış" gözlemlendiği belirtildi.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığı ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağı ifade edildi.

WMO İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, temmuzun ilk haftasının "şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta" olarak kabul edilebileceğini aktardı.