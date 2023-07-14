14 Temmuz 2023, Cuma
Havalar ne zaman serinleyecek, haftaya normale döner mi? El NİNO nedir, ne zaman bitecek? 14 - 15 Temmuz hava durumu tahminleri!
"Havalar ne zaman serinleyecek?" , "Sıcaklar ne zaman bitecek?" sorusularını cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino sıcakları, hakkında detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Uzmanlar, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının Cuma ve Cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirtti. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişi, havaların normale döneceği tarihi sorguluyor. Peki, sıcak havalar ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:51
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