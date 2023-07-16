HaberlerGaleriVERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...
"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 vergisiz iphone fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:28