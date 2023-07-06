Canan Karatay'ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! Gençlik hali görenleri şaşırttı! İşte, Karatay'ın 20'li yaşları...

Canan Karatay'ın 57 sene önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Sağlıklı beslenme yönünde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü profesör, bu sefer de gençlik haliyle gündem oldu. Fotoğrafın çekildiği dönemde 22 yaşında olduğunu söyleyen Karatay'ın gençlik haline sevenlerinden yorum yağdı. İşte, o görüntüler...