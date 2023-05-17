17 Mayıs 2023, Çarşamba
Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...
Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Pürüzsüz bir cilt için suyu böyle tüketmek gerekiyormuş. Beslenme tavsiyelerle gündemden düşmeyen profesör doktor Canan Karatay, bu sefer de sağlıklı bir cildin formülünü verdi. Sedef, egzama, sivilce, mantar gibi birçok hastalık hepizimin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birisi. Karatay'ın söylediği yöntem bütün kusurlarınızı yok edecek.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:43
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