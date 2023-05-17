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Haberler Galeri Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

Canan Karatay'ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

Canan Karatay'dan şaşırtan öneri! Pürüzsüz bir cilt için suyu böyle tüketmek gerekiyormuş. Beslenme tavsiyelerle gündemden düşmeyen profesör doktor Canan Karatay, bu sefer de sağlıklı bir cildin formülünü verdi. Sedef, egzama, sivilce, mantar gibi birçok hastalık hepizimin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birisi. Karatay'ın söylediği yöntem bütün kusurlarınızı yok edecek.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:43
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Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

Kusursuz bir cilt için suyu böyle tüketin! Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, bu kez de güzellik tavsiyesiyle gündeme geldi. Neredeyse her alanda kullanılan bu gıdanın cildinizde yarattığı etkisine inanamayacaksınız. Vücudu hem içten hem de dıştan beslememiz gerektiğine dikkat çeken Karatay, cildinde şikayeti olanlara ilaç gibi tavsiyelerde bulundu. İşte, tarifi...

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Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

"Peki, cilt problemlerinin tedavisi için ne yapmalı?

"CİLT HASTALIKLARI İÇİN KRİSTAL KAYA TUZLU SU İÇMELİYİZ"

İşte Karatay'ın cilt için verdiği tavsiye;

"D vitamini iğne olarak yapıldığı zaman çok önemli. Damardan alınan C vitamini oldukça etkili. Su içmek önem taşıyor. Damacana suyu değil, mineralli su dediğimiz kristal kaya tuzu içeren su içmeliyiz. Vücudumuzu alkali kılmalıyız. Hücresel bağışıklığın güçlenmesinde protein önemli yer tutuyor.

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Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

Kelle paça içeceğiz, tuzlu ve limonlu kemik suyu tüketeceğiz. Protein, vücudu asit yapmaz. Asit yapan şekerdir, insülindir. Bağışıklık sistemini çökerten de bunlardır. Senelerden beri söyleye söyleye dilimde tüy bitti: Şeker en tatlı zehir! Cilt şikayetlerimiz varsa hücrelerimizi güçlendirmemiz lazım."

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Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

Sık kullanılan deterjan ve dezenfektanların cilt hastalıklarını tetiklediğini belirten Karatay, "Deterjanlar, dezenfektanlar, hava kirliliği, ağır metaller, diş macunundaki florür... Bunlar vücudumuza girince vücutta iyot azalıyor. İyodun azalması da bağışıklık sistemini çökertiyor" dedi.

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Canan Karatay’ın tarifiyle kusursuz bir cilde sahip olun! Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! 1 bardak suya...

AYAK MANTARI İÇİN...

İlaçlarla geçmeyen tırnak mantarına karşı doğal tavsiyelerde bulunan Canan Karatay, bu sorunu yaşayan kişilere şunları söyledi:

"Hiçbir mantar ilaçla geçmez, daha beter olur. Mantar tehlikelidir, en büyük sebeplerinden biri mikrotoksinlerdir. Bunlar hücrelere girdiği zaman tırnaklarımızın, cildimizin bağışıklığını yok eder ve böylelikle toksin de ürer, mantar da ürer, mikrop da ürer. Ayak mantarını geçirmek için her gün ayaklarımızı sirkeli ve tuzlu suyla yıkamalıyız. Ayak mantarına iyot sürebiliriz. Lügol solüsyonuyla ayaklarımızı yıkayabiliriz. Ayak mantarının tedavisi için tırnaklarımızı mutlaka kısa tutmalıyız."