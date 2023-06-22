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Haberler Galeri Canan Karatay açıkladı! 'Vücudumuzda yeri yok' O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Canan Karatay açıkladı! 'Vücudumuzda yeri yok' O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Canan Karatay gizli tehlikeyi açıkladı! İçerdiği yüksek şeker oranı sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmaya başladı. Özellikle ekmeğe karşı olan ünlü profesör, 'insan vücudunda yeri yok' diyerek o besindeki tehlike için uyardı. İşte, yazın sıklıkla tükettiğimiz besin meğer...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 19:23
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Canan Karatay açıkladı! ’Vücudumuzda yeri yok’ O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Canan Karatay sağlığımızı olumsuz etkileyen besini açıkladı! Özellikle ekmeğe ve şeker tüketimine karşı yaptığı açıklamalarla gündem olan Karatay, yine ezberleri bozdu. Faydalı olduğunuzu düşünerek sık sık tükettiğimiz besin meğer hastalıklara davetiye çıkarıyormuş! İşte, Karatay'dan önemli açıklamalar...

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Canan Karatay açıkladı! ’Vücudumuzda yeri yok’ O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

KARATAY'IN 'İNSAN VÜCUDUNDA YERİ YOK' DEDİĞİ BESİN!

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Karatay, yaz meyvelerindeki tehlikenin sanılandan çok daha büyük olduğunu söyleyerek, karaciğer yağlanmasının sebebi olan meyveleri tek tek saydı.

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Canan Karatay açıkladı! ’Vücudumuzda yeri yok’ O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Yaz aylarında sık tüketilen meyvelerin birçok sağlık sorununun başlıca temelleri arasında yer aldığını belirten Canan Karatay, kavun ve karpuzdaki gizli tehlikeyi anlattı.

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Canan Karatay açıkladı! ’Vücudumuzda yeri yok’ O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

Canan Karatay'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi:

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var. Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok.

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur. Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.

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Canan Karatay açıkladı! ’Vücudumuzda yeri yok’ O hastalığı olanlar yanından bile geçmesin! Yazın tükettiğimiz besin meğer...

İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir.