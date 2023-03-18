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Altılı koalisyon HDP'ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015'te atıldı...

Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 aydan az bir süre kalırken, 6'lı koalisyon masası ile HDP flörtü devam ediyor. Masanın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkça masanın uzantısı haline getirdiği HDP ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, 6'lı koalisyon ile HDP arasındaki flörtü bugün köşesindeki yazıda kaleme alırken; "Masa HDP'ye, HDP masaya muhtaç" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 08:56
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Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

İşte Sabah yazarlarından Mahmut Övür'ün "Peki 6'lı Masa HDP'den ne talep ediyor?" başlıklı o yazısı

Altılı Masa'da yaşanan ilk kriz, nasıl Akşener'in masaya döndürülmesiyle noktalandıysa olası HDP krizinin sonu da farklı olmayacak. Aslında Akşener ve İyi Parti krizi daha sahici bir krizdi. Beklenen HDP krizi ise tamamen bir kurgu. Amaç da arkasında PKK olan HDP'yi meşrulaştırmak.

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Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

Gerçi arkasında duramadılar ama 18 Mart tarihinin seçilmesi de bu stratejinin bir parçası. Kim bilir belki de işin içinde 21 Mart Nevruz Bayramı'na denk düşürme hesabı var. Onu göreceğiz ama Millet İttifakı'nın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hesabı, başından beri HDP'yi güçlü tutmak üzerine kurulu.

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Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

Bu hesabın ilk adımları 7 Haziran 2015 seçimlerinde "Her CHP'li evden bir oy HDP'ye" kampanyasıyla atıldı. CHP, o günden beri PKK-HDP ilişkisini hiç sorgulamadığı gibi iki partinin siyasi aktörleri de silahların devreden çıkmasını hedefleyen "çözüm süreci"nin karşısında yer aldı. Bu proje başta ABD olmak üzere Batı Bloku'nun da arzu ettiği bir projeydi.

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Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

O tarihte Aysel Tuğluk'un "Seküler güçler birlikte olmalı" çağrısıyla Batı'nın "DEAŞ'a karşı mücadele eden seküler PKK'yı" desteklemesi arzusu tesadüf değildi.
CHP bu stratejiyi, terör gerçeğinin üstünü örterek ve Altılı Masa'daki milliyetçi- muhafazakâr dostlarını da "ehlileştirerek" bugünlere kadar getirdi.

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Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, biraz da kamuoyu baskısıyla "HDP'yi PKK'nın yanına konumlandıran" çıkışlar yapsa da HDP her zaman masanın altındaydı.
Yüzde 10 civarında oyu olmasına rağmen binde 4'lük DP kadar masanın meşru aktörü olarak üstüne çıkamadı. Çünkü HDP, PKK'yla ilişkisini inkâr etmiyor ve sahipleniyordu. Buna rağmen CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve masanın mukimleri HDP'yle ilişkiyi hep sürdürdü ve tartışılmasını istedi.