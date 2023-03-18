Altılı koalisyon HDP’ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015’te atıldı...

Bu hesabın ilk adımları 7 Haziran 2015 seçimlerinde "Her CHP'li evden bir oy HDP'ye" kampanyasıyla atıldı. CHP, o günden beri PKK-HDP ilişkisini hiç sorgulamadığı gibi iki partinin siyasi aktörleri de silahların devreden çıkmasını hedefleyen "çözüm süreci"nin karşısında yer aldı. Bu proje başta ABD olmak üzere Batı Bloku'nun da arzu ettiği bir projeydi.