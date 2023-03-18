18 Mart 2023, Cumartesi
Altılı koalisyon HDP'ye, HDP de koalisyona muhtaç! İlk adımlar 2015'te atıldı...
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 aydan az bir süre kalırken, 6'lı koalisyon masası ile HDP flörtü devam ediyor. Masanın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkça masanın uzantısı haline getirdiği HDP ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, 6'lı koalisyon ile HDP arasındaki flörtü bugün köşesindeki yazıda kaleme alırken; "Masa HDP'ye, HDP masaya muhtaç" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 08:56
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