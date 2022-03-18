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Haberler Galeri Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

Son dakika... Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Hafta sonu tatiline çıkacak olan öğrenciler, kar yağışı nedeniyle pazartesi günü de okullarda tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:49
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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun’da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler hafta sonu tatili ile birlikte üç gün tatil yapmış olacak. Kar yağışı nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun’da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 21 Mart Pazartesi günü kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun’da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

MARMARA BÖLGESİNDE BEKLENEN KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Marmara bölgesinde beklenen kar yağışlarının; Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile 19.03.2022 Cumartesi ilk saatlerden itibaren Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın doğusunda aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun’da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

Akdeniz Bölgesi ile Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Rüzgarın; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısı) ve Akdeniz Bölgesi genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.03.2022 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun’da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2022 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.