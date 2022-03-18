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Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular
Son dakika... Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Hafta sonu tatiline çıkacak olan öğrenciler, kar yağışı nedeniyle pazartesi günü de okullarda tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...