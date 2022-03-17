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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Kahraman Polis Özel Harekat timleri her operasyonda en ön safta yer alıyor ilk kurşunu onlar göğüslüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Hakkari Özel Harekat Şube Başkanlığında 3 gün süresince şehirlerde ve Eren Kış operasyonlarında destan yazan Polis Özel Harekat'ın zorlu eğitimine konuk oldu ve o eğitimi görüntüledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 12:51
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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Operasyonların büyük bir bölümü gecenin sessizliğinde gerçekleşiyor ve şafak vakti yapılıyor. İşte bu yüzden onların isimleri Sessiz Kahramanlar…

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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Her an göreve hazırlar ve kilometrelerce yol yürüyorlar ve kilolarca ağırlık taşıyorlar. Her operasyon onlar için yeni tecrübe.

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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Bu tecrübeye göre eğitim konsepti de değişiyor. A Haber ekipleri de meskun mahal operasyonuna katıldı ve onların zorlu eğitimini ekranlara taşıdı.

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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Mehmet Geçgel'in canlı yayında aktardıkları:

Şafak vakti kahramanlar operasyonun yapılacağı bölgeye geldiler. Senaryo gereği bir hücre evine baskın yapılacak.

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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

Burada bulunan 2 terörist etkisiz hale getirilecek. Ama öncesinde çevre güvenliği alınıyor.