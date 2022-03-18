Bugün kar tatili olan iller: 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Kayseri, Rize, İstanbul, Ordu, Kocaeli...
Kar tatili olan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde bugün eğitime ara verildi. Kar tatilinin hangi illerde uygulandığını merak eden öğrenciler ve velileri, valilikler tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bugün kar tatili olan iller hangileri? 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Kayseri, Rize, İstanbul, Ordu, Kocaeli'de okullar tatil mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.03.2022
09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
09:28
Bugün okullar tatil mi? Türkiye'de birçok ilde bugün okullar tatil edildi. Valilikler tarafından peş peşe açıklanan kar tatili haberinin ardından, hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılmaya başlandı. 18 Mart Cuma günü tatil edilen iller listesini yazımızda derledik. Peki, bugün kar tatili olan iller hangileri? 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Kayseri, Rize, İstanbul, Ordu, Kocaeli'de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İLLER
Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, 18 Mart Cuma günü kar tatili olan iller şu şekilde:
İSTANBUL
İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
Açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
TRABZON
Trabzon'da da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 18 Mart Cuma günü ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.