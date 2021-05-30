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Haberler Galeri CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

CHP'li İBB, kentsel dönüşüm projesi kapsamında, ağaçlık alanı yıkıp yerine konut inşa etmek için kolları sıvamasının ardından mahalleli de harekete geçti. Yeşilpınar'daki parklarını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, gece gündüz nöbet tutuyor. İBB'nin skndal projesine çocuklardan da tepki geldi. 'Burada oyun oynuyoruz' diyen çocuklar, "Parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:06
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CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeşilpınar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallede bulunan ağaçlık alanı yıkıp yerine konut inşa etmek için kolları sıvadı.

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CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

Bu kapsamda 25 Mayıs'ta bölgede temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tören sonrasında kendisiyle konuşmak isteyen mahalleliye ise aldırış etmeden uzaklaşmak istedi.

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CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

Bu esnada mahalle sakinlerinden Ayşe Topçu (57), Başkan İmamoğlu'nun koruma araçları tarafından yerde sürüklendi.

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CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

Talihsiz kadının sağ kol dirseğinde ve bileğinde kırıklar oluşurken vücudunun çeşitli bölgelerinde de yaralanmalar meydana geldi. Darp raporu alan Topçu, şikâyetçi olmak için gün sayarken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dün Ayşe Topçu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

Başkan Köken parkta nöbette bekleyen mahallelilerin yanına da uğradı. Parkın, tek toplanma alanı olduğunu belirten mahalleliler, "Seçim döneminde yeşil alanları artıracağız, deprem toplanma alanlarını çoğaltacağız diyen İBB Başkanı, nefes aldığımız tek yeşilliği beton yığınına çevirmek istiyor" diyerek sitemde bulundu.