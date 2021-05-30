CHP'li İBB'nin skandal projesine çocuklar da tepki gösterdi: Oyuncağımı veririm parkımı vermem

CHP'li İBB, kentsel dönüşüm projesi kapsamında, ağaçlık alanı yıkıp yerine konut inşa etmek için kolları sıvamasının ardından mahalleli de harekete geçti. Yeşilpınar'daki parklarını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, gece gündüz nöbet tutuyor. İBB'nin skndal projesine çocuklardan da tepki geldi. 'Burada oyun oynuyoruz' diyen çocuklar, "Parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Oyuncaklarımızı veririz, parkımızı vermeyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL