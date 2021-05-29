Batı İstanbul’un fethini hiç hazmedemedi! Unutamadılar
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te fethettiği İstanbul'un alınışı bugün bir kez daha coşku ile kutlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, İstanbul'un fethini kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 29.05.2021
13:19 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
13:50
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te fethettiği İstanbul'un alınışı bugün bir kez daha coşku ile kutlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, İstanbul'un fethini kaleme aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yıl İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. Ancak Batı hâlâ bu fethi unutamadı. Son Roma İmparatorluğu'nun başkentinin elimize geçmesini hiçbir zaman hazmedemediler.
Batılılar fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için fetihten hemen sonra İstanbul'un açık unutulan bir kapı yüzünden düştüğünü uydurup, kendilerini teselli etmişlerdi.
KUŞATMA BAŞLIYOR
Uzun bir hazırlık döneminden sonra 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu Bizans surlarının önündeydi. 6 Nisan gecesinden başlanarak surlar top ateşi ile dövülmeye başlandı. Surlarda yıkılan yerler, müdafiler tarafından hemen dolduruluyordu.
7 ve 12 Mayıs tarihlerinde iki büyük saldırı gerçekleştirildiyse de, bir netice alınamadı. Bunun üzerine Osmanlı toplarının çoğu Topkapı-Edirnekapı arasına kaydırıldı ve saldırılar şehrin en zayıf bölgesinde yoğunlaştırıldı.