Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.