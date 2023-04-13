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Haberler Galeri Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı "Terzi" dizisinin yayın günü netleşti. Netflix'in yeni yapımı Terzi'den ilk fragman geldi. Başrolünde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin konusu, oyuncuları merak edilmeye başladı. Peki, Terzi dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte, Terzi dizi hakkında tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 18:08
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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

Çağatay Ulusoy yeni rolüyle görenleri şaşırttı! Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen başarılı oyuncu Netflix'te yayınlanacak olan Terzi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edilen konular arasında. Peki, Terzi dizisi konusu nedir? Terzi dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...

TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in yeni dizisi Terzi, 2 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.