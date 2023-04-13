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Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı "Terzi" dizisinin yayın günü netleşti. Netflix'in yeni yapımı Terzi'den ilk fragman geldi. Başrolünde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin konusu, oyuncuları merak edilmeye başladı. Peki, Terzi dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte, Terzi dizi hakkında tüm merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 18:06Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 18:08