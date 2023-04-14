14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ sınav sonuçları son dakika açıklaması, adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları için gözler ösym.gov.tr adresine çevrilmiş durumda. 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan sınavın sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 takviminde belli oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:48
  • 1
  • 13
2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ sıanv sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Takvime göre, 2023 MSÜ sınav sonuçları nisan ayı içerisinde adaylarla paylaşılacak. Peki, MSÜ sınavı açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte, ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonucu soruglama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimi bilgilerine göre MSÜ sınavı sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM AİS sistemine giriş yapacak. ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sonuçlar görüntülenebilecek.

MSÜ SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • 3
  • 13
2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

  • 4
  • 13
2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, sınavda sorulara verdikleri cevapları optik forma işaretleyecek. Bu optik formlar ÖSYM'de optik okuyucu ile taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

  • 5
  • 13
2023 MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? MSÜ açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr

Verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Alt testlerin her biri için standart sapma hesaplanacak.