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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı duruşunda bulunarak andı. Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, Ata'ya saygı için saat 9'u 5 geçe 2 dakika durdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:13
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.
Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.