Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı duruşunda bulunarak andı. Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, Ata'ya saygı için saat 9'u 5 geçe 2 dakika durdu.