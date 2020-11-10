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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz! Saat 09.05'te hayat durdu
İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı duruşunda bulunarak andı. Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, Ata'ya saygı için saat 9'u 5 geçe 2 dakika durdu.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:13
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.
İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.
Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.
Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti. Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.