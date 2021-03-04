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Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım tedbirler hayata geçirildi. İkinci normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması ön plana çıkıyor. Alınan tedbirler neticesinde vakalarda ciddi düşüş yaşanmıştı. Yeni normalleşme ile il bazında kısıtlamalar değişiklik gösteriyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 12:13
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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Son dakika... 6-7 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de geçtiğimiz yıl hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. 'Yerinde karar' uygulaması ile ikinci normalleşmeye geçen Türkiye'de hafta sonu kısıtlamasında değişiklik yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni normalleşme sürecine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Buna göre cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi uygulamasıyla aynı devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

İllerin ayrıldığı renk grubu listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

3 Mart tarihli tabloya göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu.

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