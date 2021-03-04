Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım tedbirler hayata geçirildi. İkinci normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması ön plana çıkıyor. Alınan tedbirler neticesinde vakalarda ciddi düşüş yaşanmıştı. Yeni normalleşme ile il bazında kısıtlamalar değişiklik gösteriyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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