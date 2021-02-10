Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Büyü çetesine operasyon! Öküz kafası, oyuncak bebek, heykeller ele geçirildi Büyü çetesine operasyon! Öküz kafası, oyuncak bebek, heykeller ele geçirildi Son dakika haberine göre; Ankara'da para karşılığında muska yazma gibi çeşitli yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 'büyü çetesi' polisin gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi. Yapılan operasyonda Öküz kafası, oyuncak bebek, heykeller gibi büyüde kullanılan materyaller ele geçirildi. Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:51
Ankara'da para karşılığında muska yazma gibi çeşitli yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete tespit edildi.
Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.
Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.