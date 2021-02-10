Büyü çetesine operasyon! Öküz kafası, oyuncak bebek, heykeller ele geçirildi

Son dakika haberine göre; Ankara'da para karşılığında muska yazma gibi çeşitli yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 'büyü çetesi' polisin gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi. Yapılan operasyonda Öküz kafası, oyuncak bebek, heykeller gibi büyüde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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