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Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programıyla tanınan Büşra Pekin, verdiği kilolarla gündemde. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 15 kilo verdiğini açıklamıştı. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla ilgi odağı olan Pekin'in nasıl kilo verdiği merak konusu oluyor. Her hangi bir operasyon geçirmeden zayıfladığını belirten oyuncunun nasıl kilo verdiği kafalarda soru işareti yaratıyor. İşte, iğne ipliğe dönen Büşra Pekin'in merak edilen zayıflık sırrı...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 15:37
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Büşra Pekin’in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! ’Bu sen değilsin’ Zayıflık sırrı ise...

Verdiği kilolarla gündem olan oyuncu Büşra Pekin, değişimiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda zayıflık sırrını açıklayan Pekin'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncunun yeni hali adeta Hollwood yıldızlarına benzetildi. İşte, Büşra Pekin'in yeni hali ve zayıflama formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büşra Pekin’in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! ’Bu sen değilsin’ Zayıflık sırrı ise...

Kilo verdikten sonra estetik yaptırdığı yönünde iddialarda gündem olan Büşra Pekin'in nasıl zayıfladığı merak konusu oluyor.39 yaşındaki güzel oyuncu nasıl kilo verdiğini açıkladı. Herhangi bir operasyon geçirmediğini söyleyen Pekin, 3 besinden uzak durun diyerek fit vücudunu neye borçlu olduğunu takipçileriyle paylaştı.

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Büşra Pekin’in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! ’Bu sen değilsin’ Zayıflık sırrı ise...

En son merhum türkücü Dilberay'ın hayatını anlatan bir film projesinde oynayan başarılı oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.Peki, Büşra Pekin bu değişimini neye borçlu? İşte zayıflama formülü...

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Büşra Pekin’in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! ’Bu sen değilsin’ Zayıflık sırrı ise...

.Büşra Pekin'in fazla kilolarından kurtulmak için sebze ağırlıklı beslendiği öğrenildi.O besinleri ise hiç tüketmedi.

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Büşra Pekin’in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! Bir deri bir kemiğe dönmüştü! ’Bu sen değilsin’ Zayıflık sırrı ise...

BU YÖNTEMİ UYGULAYARAK 15 KİLO VERDİ!

Şekerli ve gazlı içecekler içmedi: Diyet sırasında şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durdu. Mineral bakımından zengin olan maden suları ve suyu bol bol tüketti.