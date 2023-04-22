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Haberler Galeri FETÖ'nün 2 numarası ABD'de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni

FETÖ'nün 2 numarası ABD'de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey 12 ismi saklandıkları ininde görüntüleyen Sabah, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı konumundaki İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'de buldu. SABAH, ABD'de günler süren araştırma sonucu "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" şeklinde adlandırılan örgütün en üst düzey biriminde yer alan Büyükçelebi'yi New Jersey Eyaleti'nde oturduğu villasında görüntülemeyi başardı.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.04.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 07:16
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FETÖ’nün 2 numarası ABD’de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni

Sabah özel istihbarat birimi, içişleri bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan fetö'nün iki numarası ismail büyükçelebi'yi abd'de buldu.

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FETÖ’nün 2 numarası ABD’de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni
FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey isimleri bulan SABAH, üst düzey bir örgüt üyesini daha saklandığı inini görüntüledi.
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FETÖ’nün 2 numarası ABD’de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni

HAFTADA BİR GÜN PENSİLVANYA'YA GİDİYOR

Sabah özel istihbarat birimi, "başyüceler şurası", "ali heyet" "istişare heyeti" diye adlandırılan örgütün en üst düzey yönetim biriminde yer alan ismail büyükçelebi'yi abd'nin new jersey eyaletinde buldu.

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FETÖ’nün 2 numarası ABD’de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni
Yapılan saha haber çalışmalarında Büyükçelebi'nin, 80 Lyall Dr, Clifton 07012-1636 New Jersey adresindeki müstakil villada eşiyle birlikte oturduğunu tespit ettik.
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FETÖ’nün 2 numarası ABD’de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni
Günlük hayatında kendisine ait villasındaki bahçesinde bahçe işleriyle uğraşan Büyükçelebi, kırmızı renk bir jip kullanarak haftada bir gün Pensilvanya Saylorsburg Lohmann Dr, adlı sokaktaki toplantılara katılmak üzere Kamp adı verilen örgütün merkez karargâhına gidiyor.