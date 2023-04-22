FETÖ'nün 2 numarası ABD'de saklandığı ininde görüntülendi: İhanet çetesinin beyni

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ekrem Dumanlı ve Ahmet Can gibi üst düzey 12 ismi saklandıkları ininde görüntüleyen Sabah, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı konumundaki İsmail Büyükçelebi'yi (72) ABD'de buldu. SABAH, ABD'de günler süren araştırma sonucu "Başyüceler şurası", "Ali Heyet" "İstişare Heyeti" şeklinde adlandırılan örgütün en üst düzey biriminde yer alan Büyükçelebi'yi New Jersey Eyaleti'nde oturduğu villasında görüntülemeyi başardı.

Sabah Giriş Tarihi: 22.04.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 07:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL