Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet AÖF

"AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8- 9 Nisan ila 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...