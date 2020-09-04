2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Koronavirüs sürecinde bekçi alımları kısa süreliğine durdurulmuştu. Bekçilik görevi için bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. 400 bekçi alımı yapılacağı EGM tarafından açıklandı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvuru şartlarını ve alımların hangi illere yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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