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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Koronavirüs sürecinde bekçi alımları kısa süreliğine durdurulmuştu. Bekçilik görevi için bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. 400 bekçi alımı yapılacağı EGM tarafından açıklandı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvuru şartlarını ve alımların hangi illere yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 17:58
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2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademis tarafından bekçi ilan alımı yayımlandı. Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev alacağı belirtildi. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI DUYURUSU YAYINLANDI

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

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2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2020 Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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2020 1. dönem bekçi alımı başladı mı, başvurular ne zaman? EGM bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Bu yıl henüz bekçi alım ilanı yayımlanmadığı için 2020 bekçi alım şartları henüz belli değil. Fakat daha önceki yıllarda yayımlanan ilanlar bekçi alımı başvuru şartları bir öngörüde bulunmamızı sağlıyor. Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr'de yayımlanan son ilana göre (2019/2. dönem) bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir.