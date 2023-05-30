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İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

Son dakika | 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan koalisyonun büyük ortağı olan İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğu sallantıya girdi. Seçim sonuçlarının faturasını kesmek isteyen İYİ Parti içinden bazı kişiler Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına başladı. Akşener'e karşı bir toplantı yapılacağı öğrenilirken, İYİ Parti'de değişimin fitilini ateşlemek için de çalışmalara başlanacağı belirtildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:19
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İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

14 Mayıs'ta yapılan seçimler ilk turda bitmemiş, Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur yolu açılmıştı. İkinci turda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup ederek yeniden seçildi.

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İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken İyi Parti cephesinde de durum pek farklı değil.

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İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

İYİ PARTİ'DE İÇ HESAPLAŞMA BAŞLIYOR
28 Mayıs seçimlerinden de istediği sonucu alamayan İyi Parti'de de 'iç hesaplaşma' başladı. İyi Parti cephesinde Meral Akşener'e muhalif bazı isimler, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oyu yeterli bulmadı.

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İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

Özellikle seçimlerin ardından yapılan 'Oyların korunması da bir başarı' değerlendirmesinin, parti içindeki Akşener muhalifleri tarafından epey tepki çektiği öğrenildi.

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İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

İÇERİDE İSYAN VAR! KAYBI SORGULUYORLAR
Seçim sonrası açıklamanın yanı sıra seçim öncesi alınan bazı kararların da partiye zarar verdiği ve oy kaybı yaşattığı görüşü hakim olmaya başladı.

Bi diğer görüş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanlış olduğu ve Akşener'in masaya dönmek yerine, "kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İyi Parti'nin, içine AK Parti seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı" yorumları yapılıyor.