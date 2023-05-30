İYİ Parti’de Meral Akşener’in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...

İÇERİDE İSYAN VAR! KAYBI SORGULUYORLAR

Seçim sonrası açıklamanın yanı sıra seçim öncesi alınan bazı kararların da partiye zarar verdiği ve oy kaybı yaşattığı görüşü hakim olmaya başladı.

Bi diğer görüş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanlış olduğu ve Akşener'in masaya dönmek yerine, "kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İyi Parti'nin, içine AK Parti seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı" yorumları yapılıyor.