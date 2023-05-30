30 Mayıs 2023, Salı
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğu sallantıda! Fatura kesiliyor! Yavuz Ağıralioğlu ve...
Son dakika | 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan koalisyonun büyük ortağı olan İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğu sallantıya girdi. Seçim sonuçlarının faturasını kesmek isteyen İYİ Parti içinden bazı kişiler Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına başladı. Akşener'e karşı bir toplantı yapılacağı öğrenilirken, İYİ Parti'de değişimin fitilini ateşlemek için de çalışmalara başlanacağı belirtildi.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:19
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