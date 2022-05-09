Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavında başvuru süreci tamamlanıyor. 21 Nisan'da başlayan başvuruların ardından öğrenciler sınav tarihini beklemeye başladı. Başvuru ve sınav aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...