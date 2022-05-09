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Haberler Galeri Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavında başvuru süreci tamamlanıyor. 21 Nisan'da başlayan başvuruların ardından öğrenciler sınav tarihini beklemeye başladı. Başvuru ve sınav aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:43
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Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

Bursluluk sınavı başvuru son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İOKBS için geri sayım başladı. 2022 bursluluk sınavına hazırlanan öğrencilerden henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

21 Nisan'da başlayan İOKBS başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

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Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

2022 İOKBS NE ZAMAN?

İOKBS sınavı, 4 Eylül 2022 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

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Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.