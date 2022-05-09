DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuru ne zaman başlıyor? Mayıs ayı ile birlikte DGS için heyecan daha da arttı. Ön lisans mezunlarınının lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin 2022 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuru ve sınav sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...