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Haberler Galeri 2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları MEB açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularını açıkladı. Adaylar tercihlerini 29-31 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercihlerin sonuçları ise 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Peki, 2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 19:57
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı. Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Peki, Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? 2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, bugünden itibaren 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

ATAMA TAKVİMİ

– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.