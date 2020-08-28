2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?

2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı. Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Peki, Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? 2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları...