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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları MEB açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularını açıkladı. Adaylar tercihlerini 29-31 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercihlerin sonuçları ise 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Peki, 2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 19:57
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?
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2020 İllere göre öğretmen atama kontenjanları! Öğretmen atama branş kontenjanları açıkladı mı?