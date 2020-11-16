DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.