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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 16 Kasım korona tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte son durum... Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 16 Kasım korona tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte son durum... Son dakika... Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu aktaracak. Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 16 Kasım korona tablosu... Giriş Tarihi: 16.11.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 19:56
Son dakika... Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından covid19.saglik.gov.tr resmi internet adresi üzerinden bugünkü koronavirüse karşı son durum paylaşıldı. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 16 Kasım korona tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 417.594 oldu. Koronavirüs nedeniyle 11.601 kişi hayatını kaybetti. Toplam hastalarda zatürre oranı %3,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70,8, ventilatör doluluk oranı %37,6 olarak açıklanırken, 356.375 hastanın iyileştiği bildirildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI
Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.
"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."
DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.