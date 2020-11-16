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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Lokantalar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Lokantalar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu?
Son dakika... Lokantalar kapanıyor mu? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Türkiye'deki vaka artışına ilişkin son durumun görüşüleceği toplantıda aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemlerin görüşülecek. Vaka artışı nedeniyle mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 21:10
Son dakika... Lokantalar kapanacak mı? Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayında yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda bazı mekanlar geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile mekanlar yeniden faaliyete geçmişti. Son zamanlarda görülen vaka artışının ardından mekanların kapanış saatlerine sınırlama getirilmişti. Şimdi ise mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda yeni önlemler görüşülecek. Peki, lokantalar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR LOKANTALAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Gündem maddesi vaka artışı, aşı çalışmaları ve yeni ölemler olacak. En çok merak edilenlerden biri de lokantalar, restoranlar, kafeler, berberler ve spor salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
16 KASIM KORONA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.