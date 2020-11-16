LOKANTALAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Gündem maddesi vaka artışı, aşı çalışmaları ve yeni ölemler olacak. En çok merak edilenlerden biri de lokantalar, restoranlar, kafeler, berberler ve spor salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.