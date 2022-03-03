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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 başvuruları bugün sona eriyor. 2022 yılına ilişkin ilk ALES için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdide sınav tarihini beklemeye başladı. 2022 ALES hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES/1 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 10:49
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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 başvuru son gün! Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES/1 için hazırlık içinde olan vatandaşlar, sınavın hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki, ALES/1 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

21 Şubat'ta başlayan başvuurlar 3 Mart'ta yani bugün sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ALES/1 sınavı 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 2022 ALES/1 sınav giriş yerlerinin Nisan ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

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ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ALES/1 sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.