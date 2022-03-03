ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 başvuru son gün! Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ALES/1 için hazırlık içinde olan vatandaşlar, sınavın hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki, ALES/1 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...