03 Mart 2022, Perşembe
ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES/1 başvuruları bugün sona eriyor. 2022 yılına ilişkin ilk ALES için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdide sınav tarihini beklemeye başladı. 2022 ALES hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ALES/1 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 03.03.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 10:49
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