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Haberler Galeri Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

Son dakika.... Öğretmen ataması bekleyen adaylar için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni yılda yapılması beklenen öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, yeni yılda başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, 2021'de öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kaç kişi alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:45
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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

Son dakika... 2021 öğretme ataması ne zaman yapılacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, en çok merak edilen konular arasında öğretmen atamaları yer aldı. Öğretmen olabilme hayali ile hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, MEB'den gelecek müjdeli haberleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları hakkında detayları açıkladı. Peki, 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kaç kişi alınacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

2021'DE ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken, "2021'de tabiiki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız." dedi.

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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması takvimi henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaç kişi alınacağı ve başvuru takvimi ile ilgili detaylar duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

MEB, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE KOVİD-19 DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesi kapsamında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, salgının seyri nedeniyle 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği anımsatılarak, bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?

Ayrıca 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımlarının eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.