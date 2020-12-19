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Öğretmen ataması bekleyenlere müjde! Bakan Selçuk açıkladı! 2021 öğretmen ataması ne zaman? Kiç kişi alınacak?
Son dakika.... Öğretmen ataması bekleyen adaylar için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni yılda yapılması beklenen öğretmen atamalarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, yeni yılda başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, 2021'de öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kaç kişi alınacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:45
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