Ayrıca 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımlarının eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacağı ifade edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.