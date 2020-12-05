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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?
Bugün marketler kaçta açılacak, kapanacak? Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:07
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