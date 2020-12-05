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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

Bugün marketler kaçta açılacak, kapanacak? Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:07
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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

Bugün marketler açık mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkalların açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 5-6 ARALIK...

Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar saat 10.00'da açılacak saat 17.00 kapanacak.

Öte yandan manav, kasap ve kuruyemişçiler de 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

SOKAK ARALARINDA EKMEK DAĞITIMI YASAKLANDI

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

HAFTA SONU LOKANTALAR AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.