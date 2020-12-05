Bugün marketler açık mı? 5 Aralık Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.