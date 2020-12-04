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Haberler Galeri 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri nedir? 5 Aralık 2020 Dünya Mühendisler Günü, Türkiye'de kutlanıyor. Diğer ülkelerde ise farklı günlerde kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları ve İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 23:38
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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları araştırılan konular arasındaBilgisayar, makine, kimya, inşaat ve daha birçok alan mühendisler bulunmaktadır. Toplumlar için çalışan mühendislerin günü ise 5 Aralık'ta kutlanıyor. Wikipedia'ya göre Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de bu Mühendiler Günü 5 Aralık iken Belçika'da 1 Temmuz, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da 22 Aralık'ta kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları ve İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

MÜHENDİSLİK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

"Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım."

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

"Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."