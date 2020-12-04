5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları! İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları araştırılan konular arasındaBilgisayar, makine, kimya, inşaat ve daha birçok alan mühendisler bulunmaktadır. Toplumlar için çalışan mühendislerin günü ise 5 Aralık'ta kutlanıyor. Wikipedia'ya göre Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de bu Mühendiler Günü 5 Aralık iken Belçika'da 1 Temmuz, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da 22 Aralık'ta kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları ve İnşaat, Makine, Bilgisayar Mühendisi kutlama sözleri...