Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılbaşı yeni yıl mesajları 2021: Sevgiliye, eşe, dosta romantik yeni yıl mesajları! Sevgiliye resimli, içten, anlamı yılbaşı mesajları... Yılbaşı yeni yıl mesajları 2021: Sevgiliye, eşe, dosta romantik yeni yıl mesajları! Sevgiliye resimli, içten, anlamı yılbaşı mesajları...
Sevgiliye, eşe, dosta romantik yeni yıl mesajları son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Uzakta olan sevgilisinin yeni yılını kutlamak isteyenler için en güzel mesajları haberimizde derledik. Yeni yıldan temenni hastalıkların olmaması, aşk ve mutluluk oluyor. Yılbaşı gecesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin gündeminde yeni yıl kutlama mesajları yer alıyor. İşte, Sevgiliye resimli, içten, anlamı yılbaşı mesajları...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 20:36
Sevgiliye, eşe, dosta romantik yeni yıl mesajları ve sevgiliye resimli, içten, anlamı yılbaşı mesajlar son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Uzakta olan sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler arama motorlarında yeni yıl resimli mesajlarını sorguluyor. 2021'e girerken güzel temenniler ve iyi dilekler için binlerce yeni yıl mesajı atılacak. Sevgililer de birbirlerine aşk mesajlarını gönderecekler. En güzel anlamı ve romantik yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte, sevgiliye, eşe, dosta romantik yeni yıl mesajları ve sevgiliye resimli, içten, anlamı yılbaşı mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI
Yeni yılda yüzünden gülücükler, yüreğinden huzur, gözlerinden ışıltı eksik olmasın. Yeni yılda elinden elim, kalbinden kalbim, sesinden adım eksik olmasın. İyi ki varsın aşkım.
Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2021 yılı sana yüreğin kadar büyük güzelliklerle gelsin… Birlikte nice yıllara aşkım.
Ben inanıyorum ki yeni yılda her şey çok daha güzel olacak aşkım. Seninle yine çok güzel anılar biriktireceğiz. Hep benimle kal, hep yanımda ol… Mutlu yıllar.
Bahar geldiğinde gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yıllar aşkım.