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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün Kabine toplantısı var mı? 15 Mart Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bugün Kabine toplantısı var mı? 15 Mart Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de ikinci normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler yeni listeye çevrildi. İl bazında koronavirüs riskli haritayı merak eden vatandaşlar, kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Bu gelişmeler ile birlikte gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? 15 Mart Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 10:28
Hafta sonu yasakları geri gelecek mi? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili de yeni kararların verilmesi bekleniyor. Yeni riskli iller listesini gösteren haritanın bugün paylaşılacak olması nedeniyle gözler de Kabine toplantısına çevrildi. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? 15 Mart Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yani bugün gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları açıklayacak.
TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak. Kabine toplantısının ardından alınacak yeni kararlar duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU YASAKLARI GERİ GELECEK Mİ?
Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı. Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü.
İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.