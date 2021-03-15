Hafta sonu yasakları geri gelecek mi? Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili de yeni kararların verilmesi bekleniyor. Yeni riskli iller listesini gösteren haritanın bugün paylaşılacak olması nedeniyle gözler de Kabine toplantısına çevrildi. Peki, bugün Kabine toplantısı var mı? 15 Mart Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...