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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri BAŞLADI! Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? Tüm detaylar BAŞLADI! Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? Tüm detaylar
Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı ilanının ardından gözler başvuru tarihine çevrilmişti. Belirlenen takvime göre başvurular bugün itibariyle başladı. Astsubay alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 10:08
Jandarma astsubay alımı başvuru süreci başladı. Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na toplam 1.640 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Başvuru süreci ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
15 Mart'ta başlayan başvuurlar 28 Mart'ta sona erecek.Jandarma astsubay alımı için başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Toplam 1.640 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen branş dağılımı şu şekilde:
JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,