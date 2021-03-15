BAŞLADI! Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? Tüm detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı ilanının ardından gözler başvuru tarihine çevrilmişti. Belirlenen takvime göre başvurular bugün itibariyle başladı. Astsubay alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...