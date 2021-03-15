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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme sürecine geçildi. İki haftalık periyotlar şeklinde riskli iller listesi güncellenecek ve il bazında vaka durumuna göre kısıtlamalarda değişiklik yapılacağı bildirilmişti. İllere göre risk durumu haritasının güncelleneceği iki haftalık periyodun tamamlanmasının ardından gözler yeni listeye çevrildi. Peki, illere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı listede hangi iller var? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:27
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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

İllere göre risk durumu son durum nedir? Hangi iller renk değiştirdi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vaka sayısına göre il bazında değişiklik gösteren kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni kararların alınması beklenirken, gözler önümüzdeki iki haftalık periyotta geçerli olacak yeni listeye çevrildi. Peki, illere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı listede hangi iller var? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

TÜRKİYE İL İL RİSK HARİTASI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, önümüzdeki iki haftalık periyotta geçerli olacak yeni listenin bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından paylaşılması bekleniyor.

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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

İLLERİN RİSK DURUMU NASIL DEĞİŞECEK?

Vaka sayısının yükseldiği illerde kısıtlamalar da artacak. Resmi olarak hangi illerde artış olduğu henüz bilinmese de, gözler aşağıda listede yer alan 9 ile çevrildi. Bu illerin kırmızı listeye girmesi bekleniyor.

İşte o iller:

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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

KOCAELİ

Yeni açıklanacak listeye göre Kocaeli'nin kırmızı listeye girmesi bekleniyor.

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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...

KİLİS

Yeni açıklanacak listeye göre Kilis'in kırmızı listeye girmesi bekleniyor.