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Türkiye il il risk haritası: İllere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı liste...
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme sürecine geçildi. İki haftalık periyotlar şeklinde riskli iller listesi güncellenecek ve il bazında vaka durumuna göre kısıtlamalarda değişiklik yapılacağı bildirilmişti. İllere göre risk durumu haritasının güncelleneceği iki haftalık periyodun tamamlanmasının ardından gözler yeni listeye çevrildi. Peki, illere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı listede hangi iller var? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 11:17Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 11:27