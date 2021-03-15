İllere göre risk durumu son durum nedir? Hangi iller renk değiştirdi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vaka sayısına göre il bazında değişiklik gösteren kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni kararların alınması beklenirken, gözler önümüzdeki iki haftalık periyotta geçerli olacak yeni listeye çevrildi. Peki, illere göre risk durumu nedir? Hangi iller renk değiştirdi? Mavi, sarı, turuncu, kırmızı listede hangi iller var? İşte haberin detayları...