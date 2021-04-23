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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bugün kaça kadar yasak var? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamanın saat kaçta biteceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan kısıtlaması ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:44
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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 19.00'da başladı. 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta biteceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

BUGÜN KAÇA KADAR YASAK VAR?

Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

22 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız, Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir." bilgisini paylaşan Koca, çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini bildirdi.