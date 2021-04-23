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Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu
Bugün kaça kadar yasak var? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamanın saat kaçta biteceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan kısıtlaması ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:44Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:44