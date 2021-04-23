Bugün kaça kadar yasak var? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.