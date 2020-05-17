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Haberler Galeri Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği okulların açılacağı tarih belli oldu. Koronavirü salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda telafii eğitim yapılacak. İlk etapta lise ve üniversite sınavına girecek 8 ve 12'nci sınıf öğrenciler için hazırlık yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'ndan gelecek karara göre okulların açılacağı tarihin belirleneceği bildirilmişti. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:29
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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul olacak mı? Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasının ardından alınan önlemler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. EBA ve TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim gören öğrenciler için okulların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son gelişmeler aktarıldı.Normalleşme takvimi sürecinde okulların açılacağı tarihi merak eden öğrenciler ve velileri internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Haziranın ilk haftası, lise ve üniversite sınavına girecek olan 8 ve 12'nci sınıflar ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyor. Haziranın ikinci yarısında ise tüm kademelere 'telafi eğitimi' için okullar açılacak.

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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'nın yazısına göre pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

OKULA DEVAM ZORUNLU DEĞİL
Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4'üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.