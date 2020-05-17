Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

OKULA DEVAM ZORUNLU DEĞİL

Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4'üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.