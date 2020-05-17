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Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği okulların açılacağı tarih belli oldu. Koronavirü salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullarda telafii eğitim yapılacak. İlk etapta lise ve üniversite sınavına girecek 8 ve 12'nci sınıf öğrenciler için hazırlık yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'ndan gelecek karara göre okulların açılacağı tarihin belirleneceği bildirilmişti. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:25Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:29