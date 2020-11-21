Bugün 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte o saatler...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA SAATLERİ

Genelgeye göre, tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.