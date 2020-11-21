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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 81 ilde yasak uygulaması başladı! Yıl sonuna kadar kapalı kalacaklar 81 ilde yasak uygulaması başladı! Yıl sonuna kadar kapalı kalacaklar
Koronavirüs ile mücadelede kapsamında bazı kısıtlamalar 20.00 itibari ile hayata geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda bazı iş yerleri kapandı. Bazı eğlence yerleri ise yıl sonuna kadar kapalı olacak. İşte kapalı olan yerler hakkındaki detaylar ve sokağa çıkma kısıtlaması tarihleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:13
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, saat 20.00'den itibari ile başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte yeni koronavirüs tedbirleri doğrultusunda açık ve kapalı olan yerler...
ALIŞVERİŞMERKEZİ, BERBER, KUAFÖR... Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, saat 20.00 itibari ile kapandı. Bu yerler bugünden itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak. RESTORANLAR AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet veriyor.
Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.