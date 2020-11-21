81 ilde yasak uygulaması başladı! Yıl sonuna kadar kapalı kalacaklar

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında bazı kısıtlamalar 20.00 itibari ile hayata geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda bazı iş yerleri kapandı. Bazı eğlence yerleri ise yıl sonuna kadar kapalı olacak. İşte kapalı olan yerler hakkındaki detaylar ve sokağa çıkma kısıtlaması tarihleri...