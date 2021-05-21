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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçti. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlama saati değişecek mi? İşte son dakika koronavirüs detayları...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:34