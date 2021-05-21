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Haberler Galeri Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçti. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu kısıtlaması kalkacak mı? Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlama saati değişecek mi? İşte son dakika koronavirüs detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:34
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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.

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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayda geçerken 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626 oldu.

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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmanın ardından geçilen kontrollü normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sadece cumartesi Pazar günlerinde olacak. Öte yandan restoranlar sadece gel al ve paket servis şeklinde çalışacak. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

"BU DÖNEMİ NORMALE DÖNDÜRMEK İSTİYORUZ"
Koca, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

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Sırada tam rahatlama var! Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

"Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz.