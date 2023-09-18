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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portrelerini çizerek tarih ve sanat dünyasına önemli bir katkıda bulundu. Ancak, bu koleksiyon içinde en dikkat çekeni ve en özel olanı, İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresiydi. İşte, o çizimler...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 10:48
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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl boyunca büyük bir emek ve işbirliği içinde tarihçilerle çalışarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasını daha da zenginleştiren bir sanat koleksiyonunu tamamladı. Bu koleksiyon, Osmanlı padişahlarının portrelerini içeriyor ve bu portreler, tarihin sayfalarından çıkıp çağdaş sanatın dilinde yeniden hayat buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

Yavuz Sultan Selim.

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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

Fatih Sultan Mehmet.

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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

Kanuni Sultan Süleyman.

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Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

Osman Gazi.