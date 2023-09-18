18 Eylül 2023, Pazartesi
Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahının portrelerini çizerek tarih ve sanat dünyasına önemli bir katkıda bulundu. Ancak, bu koleksiyon içinde en dikkat çekeni ve en özel olanı, İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in portresiydi. İşte, o çizimler...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 10:48
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