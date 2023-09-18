Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...

İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl boyunca büyük bir emek ve işbirliği içinde tarihçilerle çalışarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasını daha da zenginleştiren bir sanat koleksiyonunu tamamladı. Bu koleksiyon, Osmanlı padişahlarının portrelerini içeriyor ve bu portreler, tarihin sayfalarından çıkıp çağdaş sanatın dilinde yeniden hayat buldu.

