Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde terör örgüyü PKK'ya destek amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ile müdahalede bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.