18 Eylül 2023, Pazartesi
Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde terör örgüyü PKK'ya destek amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ile müdahalede bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 19:55
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