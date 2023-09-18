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Haberler Galeri Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde terör örgüyü PKK'ya destek amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ile müdahalede bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 19:55
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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

DBP, HDP ve Yeşil Sol Parti Yüksekova ilçe yöneticileri ile Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın, Onur Düşünmez, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Van Milletvekili Gülderen Varlı ile yaklaşık 30 kişi Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya geldi.

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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

Yapılmak istenen izinsiz basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi.

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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

Bunun üzerine grup caddede oturma eylemi yapmak istedi.

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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

POLİS ENGEL OLDU
Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmayınca, basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak kalabalık dağıtıldı.

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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya destek yürüyüşüne polis müdahale etti

POLİSE SALDIRDILAR
Sokak aralarına dağılan bazı göstericiler, polis araçlarına taş attı.