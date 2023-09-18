Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

İzmir'de 2010 yılında Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş., çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet tarafından kapatıldı. Ancak aradan 13 yıl geçmesine rağmen CHP'li İzmir ve Gaziemir belediyeleri saha temizliği yapmadı. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, her iki belediyeyi de sorumluluk alanlarındaki sahanın derhal temizlenmesi için uyarıda bulunurken, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından bölgede yapılan incelemelerde atık sahasının yer aldığı bölgedeki su kaynaklarında ağır metallerin (arsenik, kurşun, çinko) olduğu ve bu durumun halk sağlığının tehdit ettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 08:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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