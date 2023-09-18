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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

İzmir'de 2010 yılında Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş., çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet tarafından kapatıldı. Ancak aradan 13 yıl geçmesine rağmen CHP'li İzmir ve Gaziemir belediyeleri saha temizliği yapmadı. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, her iki belediyeyi de sorumluluk alanlarındaki sahanın derhal temizlenmesi için uyarıda bulunurken, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından bölgede yapılan incelemelerde atık sahasının yer aldığı bölgedeki su kaynaklarında ağır metallerin (arsenik, kurşun, çinko) olduğu ve bu durumun halk sağlığının tehdit ettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 08:45
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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kez daha İzmirlinin sağlığını hiçe sayan uygulamalar ile gündeme geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş.'ye ait atıkların 13 yıldır temizlenmediği ortaya çıktı.

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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

FABRİKA 70 YIL İŞLETMEDE KALDI

Söz konusu sahada 1940‐2010 yılları arasında işletmede kalan fabrika 2010 yılında çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet kararıyla kapatıldı.

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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

Geçen bu süreçte Fuar İzmir'in bölgede kurulması, İzmir havalimanı aksının bölgede olması, Ege Serbest Bölge'nin ilçede bulunması nedeniyle gerek nüfusun artması, gerekse bölgedeki yatırımların artışı konut ihtiyacını arttırarak, kirlenmiş sahanın çevresindeki yerleşimin yoğunlaşmasına neden oldu.

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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

Son 15 yılda yoğun bir yerleşimin gerçekleştiği Gaziemir, İzmir'in en hızlı büyüyen, en çok talep gören ve en çok göç alan ilçesi duruma gelirken, atık sahasının temizliği ise 13 yıldır yapılmadı. Sahada temizlenemeyen radyoaktif ve ağır metal kirliliği risk teşkil ettiğinden, sahanın konumu gerek çevresel ve insan sağlığı, gerekse sürdürülebilir kentleşme açısından bir an önce temizlenmesini şart kıldı.

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Bakanlık uyardı CHP temizlemedi! Tunç Soyer göz yumdu: İzmirliler zehirleniyor

TAEK SU KAYNAKLARINDA AĞIR METAL TESPİT ETTİ

Söz konusu sahada yapılan çalışmalarda, alanda İZSU koordinasyonunda, sondaj çalışmaları yapılarak radyasyon ve ağır metal kirliliğine yönelik numuneler alınırken, eski adı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olan TENMAK tarafından laboratuvar analizleri yapıldı.