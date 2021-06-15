Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından Erdoğan Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza attı. İki ülke arasında Şuşa beyannamesi imzalandı. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.