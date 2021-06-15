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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından Erdoğan Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza attı. İki ülke arasında Şuşa beyannamesi imzalandı. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 17:50
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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

ALİYEV İLE FUZELİ ŞEHRİNDE BULUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Türkiye ve Azerbaycan imzaları attı

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı.

Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti.