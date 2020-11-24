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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:08
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs vaka artışı nedeniyle Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Bazı mekanlar geçici süreliğine kapatılırken, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Şimdi ise bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek.Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sadece hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında uygulanacak.
Bu kısıtlama, yeni bir karar alıncaya kadar geçerli olacak.
KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve hafta sonu da dahil yeni bir karar alınıncaya kadar 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
HAFTA İÇİ KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında açık olacak iş yerleri şöyle:
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.