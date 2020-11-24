Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak?

Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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