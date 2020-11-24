Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Bilim Kurulu tavsiye kararı ile sokağa çıkma kısıtlamsı yeniden getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan kısıtlamanın hafta içinde geçerli olup olmadığı ise merak edilen başka husus oluyor. ahaber.com.tr olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detaylarını bir araya getirdik. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...