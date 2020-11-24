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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi... Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçtiğimiz hafta belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ayrıca, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca "Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? " sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 15:54
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Bilim Kurulu tavsiye kararı ile sokağa çıkma kısıtlamsı yeniden getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan kısıtlamanın hafta içinde geçerli olup olmadığı ise merak edilen başka husus oluyor. ahaber.com.tr olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detaylarını bir araya getirdik. İşte, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Bebekler ve çocuklarda sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ın yayımladığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler'de şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belirlenen saatler dışarısında sokağa çıkmak yasaklandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:0020:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.