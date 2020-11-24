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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 81 ile yasak talimatı! Koronavirüs testi için 600 TL istediler... 81 ile yasak talimatı! Koronavirüs testi için 600 TL istediler... Son dakika haberine göre; Koranavirüs testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla ilgili şikayetler sürerken, bazı özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor. Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 13:37
Özel hastanelerde koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok vatandaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla uyarılarda bulundu.
Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi.
Özel hastanelerin koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.
Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, "Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk.