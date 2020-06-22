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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. 1 Temmuz'da salonların açılacak olmasıyla birlikte kuralların nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen düğün genelgesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:44
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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmıştı. 16 Mart itibarıyla kapıları kapalı olan düğün salonları yeniden faaliyete başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda nikah genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün salonları ile ilgili meraklı bekleyiş arttı. Düğün hazırlığı yapan vatandaşların yakından takip ettiği düğün salonu kuralları ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

DÜĞÜN GENELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Düğün salonu genelgesi henüz yayımlanmadı. Genelgenin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERLE İLGİLİ REHBER GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da uzak durulması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Rehberde, Kovid-19'un damlacık ve temas yoluyla bulaşabildiği, nikah ve düğünlerin kalabalık etkinlikler olması nedeniyle önlen alınmadığı takdirde Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğu, önlemleri içeren bilgilendirici afiş ve panoların (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) salon girişlerine asılması gerektiğinin altı çizildi.

Nikah ve düğünlerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması gerektiğine değinildi.

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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Salonların işletmecilerinin sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü oldukları, genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanması, tesisin misafir kapasitesinin sosyal mesafe planına göre belirlenmesi, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesi gerektiği ve kapasite bilgisinin tesisin girişinde görülebilir bir yere asılması yönünde uyarılara yer verildi.

Rehberde, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panoların düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekilerek, öne çıkan diğer tedbirler şöyle sıralandı: