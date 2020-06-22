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Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. 1 Temmuz'da salonların açılacak olmasıyla birlikte kuralların nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen düğün genelgesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:44
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