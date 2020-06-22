Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Rehberde, Kovid-19'un damlacık ve temas yoluyla bulaşabildiği, nikah ve düğünlerin kalabalık etkinlikler olması nedeniyle önlen alınmadığı takdirde Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğu, önlemleri içeren bilgilendirici afiş ve panoların (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) salon girişlerine asılması gerektiğinin altı çizildi.

Nikah ve düğünlerin bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması gerektiğine değinildi.