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Haberler Galeri 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde büyük önlemler alınmıştı. Türkiye'de virüse karşı gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Türkiye'de vaka sayısı ve vefat sayısındaki azalış sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte 9 Haziran korona son durum...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 12:29
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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 500 bini aştı. Türkiye'de ise toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında düşüş sürüyor. Bugünkü vaka sayısının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 9 Haziran koronavirüs salgının ile ilgili son gelişmeler...

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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü corona virüsü tablosunun akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel tablo açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 171.121 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.711 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 625, toplam entube hasta sayısı 261 olarak açıklanırken, 141.380 hastanın iyileştiği bildirildi.

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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Koronavirüs teşhisi konulanlardan 19 kişi vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti.