9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

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Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 3 milyon 500 bini aştı. Türkiye'de ise toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında düşüş sürüyor. Bugünkü vaka sayısının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte 9 Haziran koronavirüs salgının ile ilgili son gelişmeler...