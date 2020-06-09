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9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde büyük önlemler alınmıştı. Türkiye'de virüse karşı gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Türkiye'de vaka sayısı ve vefat sayısındaki azalış sürüyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte 9 Haziran korona son durum...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 12:29
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